Strassen : Gegenwind

Bürger sprechen sich gegen geplanten Windpark unweit des Dorfes aus / Einwendungen bis 6. März einreichen

von svz.de

26. Februar 2019, 08:57 Uhr

Michael Seidenschnur wohnt in der Einflugschneise des Flughafens Berlin-Schönefeld. Vom Lärm der Großstadt hatte er sich im Ruhestand erholen wollen und dafür ein Haus in Strassen, Amt Grabow, gekauft. „Jetzt, wo es soweit ist und wir viel Energie und Geld in das Grundstück investiert haben, sind die Aussichten auf Ruhe und Erholung zerplatzt“, erklärt er. Grund sind Windenergieanlagen, die gut 1000 Meter von seinem Haus entfernt entstehen sollen.

Wie Michael Seidenschnur wenden sich auch andere Bewohner der Region gegen den geplanten Windpark mit acht Anlagen. Ebenso die Gemeindevertretung Gorlosen. „Im April 2018 haben wir dem Projekt das gemeindliche Einvernehmen versagt“, erklärt Gemeindevertreterin Kathrin Heiden. Doreen von Soosten, ehemalige Gemeindevertreterin, ergänzt: „Das Projekt widerspricht dem Zukunftskonzept unserer Gemeinde, das auf Tourismus und Zuzug zum Wohnen und Arbeiten setzt.“

Inzwischen läuft über das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Bauprojekt. Die Gemeinde hat ihre ablehnende Stellungnahme, erarbeitet von einer Arbeitsgruppe, in der auch fachkundige Einwohner mitwirken, bereits beschlossen. „Vier Vertreter haben für die Stellungnahme gestimmt, einer hat sich enthalten, zwei waren befangen und einer krank“, berichtet Kathrin Heiden. Das Papier ist auf der Internetseite des Amtes Grabow veröffentlicht. An ihm können sich auch Bürger orientieren. „Jeder kann in diesem Verfahren seine Meinung sagen“, betont Doreen von Soosten. „Jede Einwendung ist wichtig. Selbst wenn es nur drei Wörter sind, ist das ein Zeichen.“ Die Juristin räumt aber ein, dass der Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung eine schwierige Lektüre sei und Menschen durchaus abschrecken könne. „Die Projektplaner sind den Menschen in ihrem Wissen absolut überlegen“, sagt Doreen von Soosten. „Das Ungleichgewicht ist enorm.“ Deshalb hatte die Arbeitsgemeinschaft auch eine Info-Veranstaltung organisiert, um zu erklären, was eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist und wie man Einwendungen einreichen kann.

Die Gegenargumente der Bürger sind vielfältig. „Die Grenzwerte laut der TA Lärm werden nur ganz knapp eingehalten und das nur anhand prognostizierter Werte“, sagt Harald Bouvain. Denn für den geplanten Anlagentyp lägen noch keine DIN-gerechten schalltechnischen Vermessungen vor. Zudem gelten die Werte für geschlossene Innenräume. „Die Einwohner und Besucher der Region wollen sich hier aber möglichst viel draußen aufhalten“, so Doreen von Soosten. Überhaupt werde dem Schutzgut Mensch offenbar keine große Bedeutung beigemessen. „Es wird auf einer halben Seite abgehandelt und – anders als bei anderen Schutzgütern – ohne Aussage eines Gutachters“, so Kathrin Heiden.

Dirk Poltier sieht vor allem die vielfältige Vogelwelt in der Region in Gefahr. „Seit 30 Jahren ist der Schwarzstorch in der Gegend“, sagt er. Zuletzt habe er ihn 2018 fotografiert. Und 2017 gab es bei den Wiesenweihen einen Bruterfolg, was er auch an die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft MV übermittelt hatte. Als weiteres Problem wird die optische Bedrängung durch die Windräder angesehen. „Sie werden in einem Bereich von elf Kilometern zu sehen sein“, erklärt Kathrin Heiden unter Verweis auf den Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Als sehr hoch wird die Sichtbeeinträchtigung da unter anderem für die Niederung der Rögnitz und das Elbtal bei Dömitz eingestuft.

Die Regionalplanung scheint die Fläche westlich von Strassen aber als geeignet anzusehen. Sie ist als Windeignungsgebiet 28/18 im Entwurf für die Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms enthalten.

Im Verfahren zum Bauantrag für die acht Windräder können noch bis 6. März Einwendungen beim Stalu eingereicht werden.

Kathrin Neumann