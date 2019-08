Ludwigslust : Fußweg zur Klenower Straße wird erneuert

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten am Gehweg zwischen Tarnow-Straße und Klenower Straße beginnen. „Die Auftragserteilung erfolgt jetzt“, erklärte Jens Gröger von der Stadtverwaltung. Auslöser für die Erneuerung des Weges seien Gespräche mit Seniorenbeirat und anderen Bürgern gewesen. „Der Weg ist wichtig und stark frequentiert.“ Die Gehwegplatten sind in weiten Teilen bereits aufgenommen worden, weil im Zusammenhang mit dem Ausbau der Tarnow-Straße Versorgungsleitungen verlegt wurden. „Den Weg mit den alten Platten wieder herzurichten, hätte keinen Sinn gehabt“, so Gröger.