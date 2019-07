Grabow : Für PC-Kurs sind noch Plätze frei

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Gleich nach der Sommerpause bietet das Grabower DRK-Freizeithaus „Blue Sun“ einen Computergrundkurs an. Dieser Kurs beginnt am Dienstag, dem 3. September, und endet am Donnerstag, dem 26. September. Beginn des Kurses ist jeweils um 17.30 Uhr. An insgesamt acht Abenden, immer dienstags und donnerstags im Wechsel werden 120 Minuten lang Computergrundkenntnisse mit dem Betriebssystem Windows 10 in einer kleinen Gruppe vermittelt. Der angebotene Kurs ist seniorenfreundlich, eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Kenntnisse im Umgang mit dem PC werden nicht vorausgesetzt. Wer interessiert ist, kann sich bei Heidi Brüning im Grabower DRK-Freizeithaus „Blue Sun“ im Kießerdamm 19a persönlich oder unter Telefon 038756/24256 während der Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 14 bis 19. Uhr gern anmelden.