Heimatverein Göhlen : Frische Seeluft geschnuppert

Heimatverein Göhlen unternahm Ausflug in die Hansestadt Stralsund

06. Juli 2018, 12:00 Uhr

In diesem Jahr sollte das Ziel wieder einmal unsere Ostsee sein. Mit zwei Kleinbussen ging es an einem Freitagnachmittag los nach Stralsund in unser Quartier am Stadtrand. Zu Essen und zu Trinken hatten wir genug dabei, so dass es ein schönes Vereinswochenende wurde. Einmal in Stralsund, darf natürlich ein Ausflug nach Hiddensee nicht fehlen. Bei strahlendem Sonnenschein und ruhiger See ist gerade für Landratten die Überfahrt immer ein Erlebnis. In Neuendorf angekommen, wartete schon ein Kremser auf uns. In gemütlicher Fahrt ging es durch die Dünenheide nach Kloster. Hier war „Freizeit“ – ein Besuch der Inselkirche oder des Gerhart-Hauptmann-Hauses, die Wanderung zum Leuchtturm oder ein Bad in der eiskalten Ostsee – für jeden war etwas dabei, bis es um 15.30 Uhr wieder an Bord ging.

Zu der Stadtführung am nächsten Morgen wurden wir auf dem Neuen Markt erwartet. Hier steht die größte Kirche Stralsunds, die Marienkirche, die bis 1647 als das höchste Bauwerk der Welt galt. Auch hierin wird deutlich, dass Stralsund nach Lübeck die bedeutendste Hansestadt an der südlichen Ostseeküste war. Doch nicht nur alte Bauwerke waren zu bestaunen, es gab auch viel Interessantes zu erfahren, zum Beispiel über Gewandschneider und Gewandhäuser.

Zwei Stunden Stadtführung sind einfach zu kurz, um Stralsund kennenzulernen, aber gerade richtig, um Appetit zu bekommen aufs Mittagessen, natürlich in einer historischen Gaststätte.