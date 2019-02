Göhlen : Frauentag mit dem Chor „Kiss of Pop“

von Onlineredaktion SVZ

25. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Vorverkauf für die Frauentagsparty in Göhlen ist erfolgreich gestartet. Nach zehn Tagen waren bereits über 120 Karten verkauft, wie Bürgermeister Helmut Seyer mitteilte.

Nach dem erfolgreichen Frauentag mit der Musikschule Göhlen vor zwei Jahren mit „Musical Melodien der Welt“ und mehr als 200 Gästen startet in diesem Jahr die Fortsetzung. Am Sonntag, 10. März, heißt es ab 14.30 Uhr im Saal des Speiseservice Gehrke: „Frauentag von A bis Z – von ABBA bis zwischenmenschliche Beziehungen“. Es gibt Musik und Sketche der Rock-Pop-Schmiede Göhlen mit dem Chor Kiss of Pop. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bürgermeister Helmut Seyer geht davon aus, dass der Funke wie beim letzten Mal schnell aufs Publikum überspringt und es wieder „eine tolle Fete“ wird.

Restkarten gibt es in Göhlen an den bekannten Vorverkaufsstellen, Auskunft unter Telefon 03 87 51 / 33 82 72.