Ludwigslust : Flucht endete an Hauswand

Autodieb baut mit in Hamburg gestohlenem Auto Unfall in Ludwigslust

von Andreas Münchow

24. Juni 2018, 20:45 Uhr

Die Flucht endete an der Hauswand. Gegen 8 Uhr am Sonnabend teilte die Polizei aus Schleswig-Holstein ihren Kollegen in MV mit, dass zwei entwendete Autos auf der A 24 aus Richtung Hamburg in Richtung Berlin unterwegs seien.

Die unverzüglich hinzugezogenen Kräfte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern konnten eines der Fahrzeuge, einen Mazda, mit Fluchtrichtung L 072 in Richtung Ludwigslust feststellen und verfolgen. In Ludwigslust prallte der Wagen beim Abbiegen gegen eine Hauswand in der Neustädter Straße.

Der Täter setzte seine Flucht dann zu Fuß in Richtung Bahnhof fort. Aufmerksame Bürger sahen dies, hielten ihn fest und übergaben ihn den wenige Sekunden später eintreffenden Polizeibeamten.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden bei ihm Betäubungsmittel – Amphetamin – festgestellt, unter deren Einfluss er ebenfalls stand. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verletzt wurde bei der Flucht zum Glück niemand. An der Unfallstelle wurden eine Hauswand und der in Hamburg entwendete Wagen beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.