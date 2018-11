Neustadt-Glewe : Finanzplan wird beraten

von svz.de

13. November 2018, 11:33 Uhr

Es geht ums Geld – auch in Neustadt-Glewe. Dort treffen sich am heutigen Dienstagabend die Mitglieder des städtischen Finanzausschusses zur nächsten Sitzung. Zum einen geht es um die Gebührensatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt-Glewe, zum anderen wollen die Kommunalpolitiker über den ersten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für kommendes Jahr beraten und diskutieren. Die Sitzung des Finanzausschusses schließt mit Mitteilungen und Anfragen. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses in Neustadt-Glewe.