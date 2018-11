Ludwigslust : Film über Widerstand gegen Nazis

von svz.de

28. November 2018, 07:27 Uhr

Der Film führt in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Im Rahmen des Projektes „Hingucken und Einmischen“ der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin mit dem Verein Mahn- und Gedenkstätten im Landkreis Ludwigslust-Parchim zeigt das Luna Filmtheater Ludwigslust den Spielfilm „Paradies“. Kooperationspartner sind die Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin. Der Streifen ist am 4. Dezember um 18 Uhr zu sehen und zeigt, wie sich in Frankreich im Krieg die Wege einer Widerstandskämpferin, eines Kollaborateurs und eines SS-Offiziers kreuzen.

Ein Gespräch mit Ramona Ramsenthaler, Leiterin der Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin, ist nach der Vorführung geplant.