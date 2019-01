Ludwigslust : Feuerwehren des Kreises beraten

von svz.de

10. Januar 2019, 08:33 Uhr

Rückblick auf ereignisreiche zwölf Monate und Ausblick auf ein Jahr mit einigen Neuerungen. Der Kreisfeuerwehrverband Ludwigslust-Parchim kommt am Sonnabend, dem 19. Januar, in Ludwigslust zur Mitgliederversammlung zusammen. Sie beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle.

Neu ist für den Verband einiges. Seit dem 1. Januar hat er die Verantwortung für die Feuerwehrtechnische Zentrale und die Ausbildung der Feuerwehrleute an den Landkreis abgegeben. Die Mitarbeiter aus diesen beiden Aufgabenbereichen wurden ebenfalls vom Landkreis übernommen. Laut Brandschutzgesetz ist der Landkreis ohnehin für Feuerwehrtechnische Zentrale und Ausbildung zuständig. Der Verband hatte diese Aufgabe per Vertrag übernommen.

Die Veränderung führte auch dazu, dass der Kreisfeuerwehrverband einen neuen Geschäftsführer sucht. Die Ausschreibung der Vollzeitstelle läuft noch – und zwar über den Landkreis Ludwigslust-Parchim.