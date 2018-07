Gross Laasch : Feuerwalze springt auf Wald über

Strohballen gehen in Flammen auf. Zwei Feuerwehrleute verletzt

von svz.de

04. Juli 2018, 21:01 Uhr

Ein Großbrand bei Groß Laasch hielt am Mittwochabend Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren in Atem. Strohballen waren auf einem abgeernteten rund zehn Hektar großen Feld in Flammen aufgegangen. Die Feuerwalze bahnte sich ihren Weg durch ein Waldstück nahe der A14. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt und vom Notarzt behandelt. Die Autobahn war im Zuge der Löscharbeiten gesperrt.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt.