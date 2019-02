Ludwigslust : Fest zum Weltgebetstag

von svz.de

27. Februar 2019, 14:29 Uhr

Die Stadtkirchengemeinde Ludwigslust lädt zum ökumenischen Weltgebetstagsfest am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in das evangelische Gemeindehaus, Clara-Zetkin-Straße 12, ein. An diesem Abend erfahren interessierte Besucher mehr über Slowenien, außerdem wird es ländertypisches Essen geben und der Ludwigsluster Weltladen bietet fair gehandelte Produkte an.

Der Weltgebetstag wird an diesem Freitag weltweit und auch in den verschiedenen Kirchengemeinden unserer Region gefeiert.