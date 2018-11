von Andreas Münchow

Die Turnhalle „Am Hufenweg“ in Grabow wurde am Samstagabend zur „Fantastischen Welt der Fantasie.“ So der Titel ihres Programms, das junge Rhönradturnerinnen im Alter von sechs bis 20 Jahren der SG 03 Ludwigslust/ Grabow dem Publikum boten. Die Veranstalter hatten mit rund 120 Besuchern gerechnet, gekommen waren mehr als doppelt so viele.