Grabow : Fahrrad erfasst Fußgängerin

von Polizeiinspektion Ludwigslust

13. Mai 2020, 12:09 Uhr

In Grabow ist am Dienstag eine Fußgängerin von einem Fahrrad erfasst und leicht verletzt worden. Die 72-jährige Frau wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zu diesem Vorfall kam es in der Lassahner Straße, als die 72-jährige auf einem Gehweg von einem vorbeikommenden Fahrrad erfasst wurde. Fußgängerin und Fahrradfahrer stürzten daraufhin zu Boden. Auch der Fahrradfahrer zog sich leichte Blessuren zu, lehnte eine medizinische Untersuchung vor Ort jedoch ab. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.