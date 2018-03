Penny in Dömitz : Eröffnung noch in dieser Woche

Der neue Markt soll den Kunden ein neues Einkaufsgefühl bieten

von Kathrin Neumann

12. März 2018, 21:00 Uhr

Das Schild, das den Weg zum neuen Penny-Markt in Dömitz weist, steht. Die Bauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Am Donnerstag soll der neue Markt, der mit rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche fast doppelt so groß wie der bisherige ist, eröffnet werden. Das bestätigte Anja Schwerdtfeger von der zuständigen Direktion Großbeeren der Penny Markt GmbH.

Am Mittwoch ist letzter Verkaufstag im alten Markt, heißt es am Eingang. Der neue Markt soll den Kunden ein neues Einkaufsgefühl bieten – dank breiterer Gänge, niedrigerer Regale und Klimatisierung.