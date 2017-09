Eldena : Erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: Anne-Sophie Domin 1 von 1

erstellt am 10.Sep.2017 | 19:49 Uhr

Mit neun jungen Wettkämpfern sowie zwei Reserveleuten war die Jugendwehr aus Eldena schon am Donnerstag zu den Deutschen Meisterschaften nach Falkensee in Brandenburg aufgebrochen. Zusammen mit der Jugendfeuerwehr Strohkirchen vertrat sie das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Und die beiden Teams aus unserem Landkreis schlugen sich gut. Nach den beiden abverlangten Disziplinen, einem simulierten Löschangriff und einem Staffellauf, konnten sich die Mannschaften in der vorderen Hälfte der Gesamtwertung wiederfinden. So holte die Jugendfeuerwehr Strohkirchen mit 14027 Punkten den sechsten Platz. Das Team aus Eldena kam mit nur zehn Punkten weniger auf Platz 14. Insgesamt hatten an dem Wettkampf dreißig Mannschaften aus ganz Deutschland teilgenommen. Die Teams danken den vielen mitgereisten Fans sowie den Betreuern und blicken zurück auf einen erfolgreichen und vor allem fairen Wettkampf.