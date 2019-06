von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Den Kindern oder Enkeln beim Sprachenlernen unterstützen oder mitlernen? Dann ist der Ferienkurs an der Volkshochschule für die ganze Familie genau das Richtige. Immer am Montag, Mittwoch und Donnerstag finden die Kurse statt. Der erste startet am 1. Juli um 16 Uhr. Anfragen und Anmeldungen unter der Telefonnummer 03871/7224303.