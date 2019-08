von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Der Vhs-Kurs „Englisch für Anfänger“ beginnt am 28. August um 16.45 Uhr in der Volkshochschule Ludwigslust. Mit Spaß und in entspannter Atmosphäre

kann die Sprache gelernt werden. Anmeldungen

unter 03871/7224301.