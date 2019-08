Ludwigslust : Englisch für die Tour nach London

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Ob daheim am PC, im Pub in London, bei der Zimmersuche in Irland oder auf Trekkingtour durch Kanada – ohne die Weltsprache Englisch kommt man heute kaum noch klar. Die Volkshochschule bietet jetzt einen neuen Englisch-Kurs für Interessenten ohne Vorkenntnisse. Der Kurs mit der Nummer 462 beginnt am 28. August um 16.45 Uhr in der Volkshochschule in Ludwigslust. In entspannter Atmosphäre erwerben die Teilnehmer Grundkenntnisse in Wortschatz, Aussprache und Grammatik. Anmeldungen unter der Telefonnummer 03871 / 722 43 01.