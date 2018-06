Neustadt-Glewe : Einsteigen künftig leichter

Amt Neustadt-Glewe beteiligt sich an Förderprogramm des Landes für barrierefreie Haltestellen bis 2022

von Andreas Münchow

29. Juni 2018, 05:00 Uhr

Zumindest ein Dorf hat schon sein neues Buswartehäuschen – wenn auch etwas „unfreiwillig“: Klein Laasch. Jetzt sollen auch andere Bushaltestellen im Amtsbereich Neustadt-Glewe umgestaltet und damit schmucker werden.

Hintergrund ist das Sonderprogramm „Barrierefreie Haltestellen in MV“ des Landes. Es unterstützt bis Anfang 2022 mit Fördermitteln den Neu- oder Umbau von barrierefreien Haltestellen. Dazu gehören auch Buswartehäuschen.

Dörte Ecks, die zuständige Fachdienstleiterin im Amt: „Wir werden uns als Amt an diesem Förderprogramm des Landes beteiligen. Es muss jetzt analysiert werden, was wo getan werden muss.“ Dazu habe man kürzlich die Bushaltestellen im Amtsbereich abgefahren und entsprechend bewertet. Derzeit werden nun die möglichen Kosten berechnet, um den entsprechenden Antrag dann beim Land abgeben zu können. Es sind Förderungen von bis zu 80 Prozent möglich.

Im Amtsbereich könnten über ein Dutzend sogenannte Einstiege betroffen sein, darunter einer in Blievenstorf und drei in Brenz sowie elf in Neustadt-Glewe einschließlich der Ortsteile. Weitere Haltestellen, die sich außerorts befinden, liegen im Verantwortungsbereich des Landkreises, der entsprechende Anträge stellen müsste.

„Barrierefrei heißt, dass beispielsweise Rollstuhlfahrer problemlos die Aufstellflächen der Haltestellen erreichen können und es für blinde oder sehbehinderte Fahrgäste Rillen in den Aufstellflächen gibt, die eine Orientierung ermöglichen“, so Dörte Ecks. Entsprechend müssten die Einstiege um- oder neugebaut sowie entsprechend ausgerüstet, Bordsteine eventuell abgesenkt oder Gehwege gebaut werden.

In dem Programm geht es auch um attraktive Buswartehäuser. Vor einigen Monaten war die Idee ins Spiel gebracht worden, im gesamten Amtsbereich vielleicht einheitliche Wartehäuschen zu errichten. Davon ist jetzt keine Rede mehr. „Das jeweilige Buswartehäuschen sollte seiner Umgebung entsprechen“, sagt Fachdienstleiterin Dörte Ecks.

So, wie das kürzlich errichtete Buswartehäuschen am Waldrand in Klein Laasch, das als Ersatz für die bei einem Verkehrsunfall schwer beschädigte ehemalige Wartehalle entstand.