Ludwigslust : Einladung zum Tagesausflug der Kirchgemeinde

von kreissm

03. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der diesjährige Gemeindeausflug führt die Teilnehmer am 12. Juni in das benachbarte Bundesland Brandenburg. Hier wird das Kloster Heiligengrabe besucht. Danach geht es weiter nach Düpow, wo in einem gemütlichen Dorfgasthof das Mittagessen wartet. Anschließend geht die Reise weiter nach Stölln, wo der Flugpionier Otto Lilienthal seine ersten Flugversuche unternommen hat. Dort wird auch das Museum besucht. Bevor sich alle auf die Rückfahrt machen, gibt es noch in gemütlicher Runde Kaffee und Kuchen. Anmeldungen im Gemeindebüro, Telefon 21968.