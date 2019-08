von Werner Mett

03. August 2019, 05:00 Uhr

An einem Geburtstagsgeschenk kann sich Herbert Knötel aus Ludwigslust jetzt jeden Tag erfreuen: In seinem Garten wachsen prächtige Sonnenblume. „Die größte misst 2,90 Meter“, schreibt Knötel. Das Besondere an dem Geschenk: Der Samen war ein Geburtstagsgruß an den SVZ-Leser.