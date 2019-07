von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Frank Bäth hat den jüngsten öffentlichen Preisskat in Grebs mit 2099 Punkten knapp gewonnen. Ihm folgten Bernhard Moll, Harro Meier, Udo Wendig, Andreas Ketelhöhn, Jeanette Ressel sowie Uwe Schlie. Am Freitag, 26. Juli, findet der nächste Skat in der Grebser Gaststätte um 19 Uhr statt. Am 4. August wird um 15 Uhr in der Sportlerklause in Malliß gespielt.