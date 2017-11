Ein „Hervorragend“ für die Deiche

vergrößern 1 von 2 Foto: M. Seifert 1 von 2

Die Wagenkolonne hält am Brodaer Deichsiel. Wagentüren klappen, aus den zahlreichen Autos steigen knapp 40 Leute. Unter ihnen war erstmals auch Brigadegeneral Gerd Kropf, der Kommandeur des Landeskommandos MV. Auch Lothar Nordmeyer, der zuständige Referent aus dem Fachministerium aus Schwerin, stand bei Fragen an den einzelnen Stationen Rede und Antwort.

Die Hochwasserschutzanlagen im Schaubezirk Dömitz wurden gestern bei der Herbstdeichschau unter die Lupe genommen. Am ersten Haltepunkt der Tour erläutert Helmut Manthey den Mitgliedern der Deichschaukommission das künftige Bauvorhabens. Er ist Mitarbeiter beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) und dort zuständig für den staatlichen Wasserbau und die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien im Bereich Dömitz. Es handelt sich dabei um die ersten Planungen zur Umsetzung des neuen Hochwasserschutzkonzeptes, die das StALU in Auftrag gegeben hat und mit dem ein Schweriner Ingenieurbüro betraut ist. „Hier am Brodaer Deich, wie auch am Rüterberger Deich zur Landesgrenze Niedersachsen, haben wir Defizite im Freibordbereich, der nur noch bei 70 Zentimeter liegt“, so Frank Müller, Leiter der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden beim StALU. „Wir hätten damit zwar noch Freibord, liegen aber eben unter der Marke von einem Meter. Mit der Planung geht es darum, den Deich zu ertüchtigen, dass er dem neuen Bemessungshochwasser standhält. Ursprünglich lag bei Hochwasser der Abfluss bei 4000 Kubikmeter je Sekunde, nach dem neuen Bemessungskonzept soll der Abfluss bei 4545 Kubikmeter je Sekunde liegen“, so der Experte. Im Dezember soll das vom StALU in Auftrag gegebene Konzept als belastbare Planung vorgestellt werden. „Und natürlich wird es dann eine frühzeitige Bürgerbeteiligung geben“, sagte Frank Müller.

Weitere Stationen der gestrigen Tour waren der Büdnerdeich, der Rüterberger Deich bis Landesgrenze Niedersachsen als zweiter Haltepunkt, das Wehr Wehningen, der linke Löcknitzdeich bis Mühlendeich, der Mühlendeich, der Roggenfelder Deich bis zum Heiddorfer Deich, der Heiddorfer Deich bis zur B 191, der Kalisser Deich von ehemaliger Papierfabrik bis Löcknitzdüker, rechter Löcknitzdeich vom Löcknitzdücker bis Straßenbrücke Klein Schmölen. In Augenschein genommen wurden auch die Abschnitte des rechten und linken Löcknitzdeiches, der Elbdedeich von der B 195 bis Hafen Dömitz und der ehemalige Eisenbahndamm bis zur B 195. Den Abschnitt von B 195 (Hubbrücke) Elbedeich bis Auslaufwerk Dove Elbe und vom Auslaufbauwerk Dove Elbe, rechter Deich Dove Elbe bis zur Amtssscheune sahen sich die Hochwasserschutzexperten ebenfalls an. Der Schaukommission gehören Vertreter von Landesbehörden, des Landkreises, von Kommunen im Schaubereich, der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerks, der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr, der Wasser- und Bodenverbände, des Wasser- und Schifffahrtsamtes sowie Verantwortungsträger aus Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein an.

„Die Deiche sind in einem hervorragenden Zustand“, zog gestern Nachmittag Frank Müller ein positives Fazit der Schau. „Die Grasnarbe auf den Deichanlagen hat sich sehr gut erholt. Mich hat besonders gefreut, dass die Mitarbeiter den Windwurf im Bereich des Kalisser Deiches schon beräumt haben, gerade hier waren viele Bäume direkt auf den Dach gefallen.“ Eine Wühlstelle war im Bereich des Löcknitzdeiches zur Landesgrenze Niedersachsen festgestellt worden. „Ansonsten waren wir mit der Überprüfung sehr zufrieden“, ergänzt Frank Müller, der zugleich darauf verwies, dass eine auf dem linken Löcknitzer Sommerdeich entdeckte Fahrspur beseitigt werden muss.

Für technische Vorplanung und Hochwasserrisikomanagement 2017 sind im Bereich Dömitz zur Deichverstärkung am Brodaer Deich 25 000 Euro bereitgestellt worden. Für die Vorplanung der Hochwasserschutzmaßnahme Rüterberger Deich sind 30 000 Euro vorgesehen. Über das ELER-Programm flossen in den Bau der Hochwasserschutzanlage Heiddorf 405 900 Euro und für die Deichunterhaltung Boizenburg und Dömitz 209 100 Euro.