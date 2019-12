Grabow : Ein geschichtsträchtiges Haus

Machen Sie bei unserem SVZ-Adventsgewinnspiel mit und gewinnen Sie

von Kathrin Neumann

10. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Unser Weihnachtswichtel reist weiter durch die Region. Nun ist er wieder in Grabow angekommen und hat sich dort vor einem ebenso prägnanten wie geschichtsträchtigen Gebäude eingefunden. Es ist noch nicht so lange her, da fristete das Haus noch ein kümmerliches Dasein. Doch dann kam eine große Sanierung. Am vergangenen Wochenende bildete das Gebäude die Kulisse für einen Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich ist es jetzt schon vielen Lesern klar, wohin es den Wichtel diesmal verschlagen hat. Und diese haben nun die Chance, bei unserem SVZ-Adventsgewinnspiel zu gewinnen. Und so funktioniert es: Erkennen Sie, wo unser Wichtel unterwegs ist? Wenn ja, dann rufen Sie am heutigen Dienstag um 16 Uhr unter der Telefonnummer 0 38 74 / 42 00 - 82 63 an. Es kann allerdings immer nur ein Anrufer gewinnen. Der Zufall entscheidet, wer Punkt 16 Uhr eine freie Leitung erwischt und durchkommt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Namen des Gewinners verraten wir am morgigen Mittwoch an dieser Stelle. Er kann seinen kleinen Gewinn dann in unserer Geschäftsstelle in Ludwigslust, Schlossstraße 47, abholen.

Achtung, nicht durcheinander kommen! Unser Rätsel von Montag wird auch erst heute aufgelöst. Wer weiß, wo sich der Wichtel da aufgehalten hatte, muss allerdings schon um 15 Uhr bei uns anrufen.