Ludwigslust : Ein Fest für die Jugend

Anmeldungen für Jugendweihe-Kurse laufen an.

von Dénise Schulze

27. Dezember 2018, 20:26 Uhr

Mit feinstem Zwirn herausgeputzt sitzen die Heranwachsenden da. Nach und nach werden sie namentlich aufgerufen, um im Kreise ihrer Liebsten in den Bund der Erwachsenen aufgenommen zu werden. So manch ein liebendes Elternteil kann da die Tränen nicht mehr verbergen. Alles passt an diesem Ehrentag der 14- bis 15-Jährigen.

Doch bis es soweit ist, steht vor den Jugendlichen und den Veranstaltern jede Menge Arbeit. Deswegen startet die Volkssolidarität bereits im Januar mit ihrem Kursangebot zur Jugendweihe. Tanz- und Schießkurs sowie Berufskunde sind nur ein paar Auszüge aus dem Angebot, mit dem die Volkssolidarität Südwestmecklenburg in die neue Jugendweihe-Saison startet.

Dabei sollen die Aktivitäten nicht nur als reine Beschäftigung angesehen werden. „Die Kurse weihen die Jugendlichen ins Leben der Erwachsenen ein. Sie sollen ihnen Eindrücke aus verschiedenen Feldern von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft vermitteln“, erklärt Organisatorin Jennifer Kluth. Schließlich sei das Angebotsfeld weit und genauso vielschichtig wie das Erwachsenenleben selbst. „Der Festakt symbolisiert dann das Ende des Jugendweihe-Rituals. Er ist der finale Sprung in die Welt der Erwachsenen“, ist sich Kluth sicher.

Und der Meinung ist die Organisatorin nicht alleine. „Wer an den Kursen teilnehmen möchte, muss manchmal schnell sein“, fährt die Mitarbeiterin der Volkssolidarität fort. Am beliebtesten seien die Fahrt zum Bundestag nach Berlin. Sie wird bereits am 5. Februar unternommen. Aber auch der Ausflug zum Schweriner Landtag am 25. April, die Stilberatung am 26. Januar im Hochzeitsspeicher Boizenburg sowie die Styling-Beratung am 2. März in Hagenow, am 9. März in Ludwigslust und am 13. März in Dömitz sind sehr gefragt. Fehlen darf natürlich auch nicht der Tanzkurs, der vom 9. Januar bis Ende April im Alten Forsthof in Ludwigslust abgehalten wird.

Die knapp 200 Jugendlichen, die im kommenden Jahr die von der Volkssolidarität organisierte Jugendweihe feiern möchten, haben also die Qual der Wahl. Aber es soll pünktlich zur Feierstunde ja auch alles zusammenpassen. Da ist es egal, ob diese am 4. Mai in der Eventhalle Dömitz, am 11. Mai in der Event-Gastronomie Hagenow, am 18. Mai im Kloster Zarrentin, am 25. Mai im Grabower Schützenhaus oder am 1. Juni am Schloss Ludwigslust stattfindet. Die Rührung der Angehörigen über ihre Jüngsten, die in ihren Kleidern und Anzügen schon sehr erwachsen wirken, ist garantiert.