Dömitz : Eigene Möbel restaurieren

von svz.de

06. Februar 2019, 09:36 Uhr

Es gibt viele Gründe, warum Liebhaber antiker Möbel Freude daran haben, diese selber zu restaurieren. Die Volkshochschule bietet jetzt einen Kurs an, in dem die Teilnehmer entsprechende Fertigkeiten erwerben können. Vorkenntnisse sind nicht nötig, mitgebracht werden muss nur das Möbelstück, möglichst Kleinmöbel.

Der Kurs findet am Sonnabend, 9. Februar, von 9 bis 18 Uhr und am 10. Februar von 9 bis 16 Uhr in Dömitz statt. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer 03871/722 43 01 oder online unter vhs@kreis-lup.de.