Balow : Drittes Treffen der Akteure

von svz.de

09. Juli 2019, 07:58 Uhr

Mitglieder der Initiative „Vereine Miteinander“ des Amtes Grabow trafen sich bereits zum dritten Mal, um an den gemeinsam entwickelten Projektideen weiter zu arbeiten. Das Vereinskataster, die Verstetigung der Konversation zwischen den Vorständen, gemeinsame Auftritte im Internet sowie ein gemeinsamer Veranstaltungskalender wurden als Themen in den vergangenen drei Monaten in den Arbeitsgruppen bearbeitet. Der Stand der jeweiligen Projekte wurde zu Beginn in Balow vorgestellt, Probleme diskutiert, und alle Anwesenden einem thematischen Update unterzogen. Hinweise der Arbeitsgruppen wurden in der Vorstellungsrunde oder in sogenannten „kollegialen Beratungen“ gesammelt. Als nächsten Schritt entwickelten die Arbeitsgruppen einen Aktionsplan, der Aufgaben definiert, eine Chronologie hinzufügt und Zuständigkeiten festlegt. Im Zuge der Vorstellung dieser Aktionspläne wurden die Abhängigkeiten der Gruppen untereinander thematisiert.

Ein weiteres Treffen der Initiative findet am 13. September um 18 Uhr in Muchow statt. Am Montag, 4. November, beginnt um 18 Uhr in Eldena das Vernetzungstreffen der beiden Initiativen „Demokratie Werkstatt Kommune“ der Stadt Grabow sowie „Vereine Miteinander“ des Amtes.