Medizinische Versorgung in Grabow : Drei Männer – ein Ziel

Grabows Bürgermeister und Geschäftsführer der Helios Kliniken Schwerin sowie Infrastrukturminister MV sprechen über Medizinisches Versorgungszentrum in der bunten Stadt an der Elde

von Sabrina Panknin

17. Mai 2018, 13:05 Uhr

Dieses Ziel ist ambitioniert: Wenn alles glatt läuft, soll in gut einem Jahr ein neues Medizinisches Versorgungszentrum in Grabow entstehen. Im jetzigen Verwaltungsgebäude in der Berliner Straße. Das Konzept steht, die Partner ebenfalls. Die Stadt Grabow – allen voran Bürgermeister Stefan Sternberg (SPD) – möchte mit den Helios-Kliniken Schwerin zusammenarbeiten. Doch ein Medizinisches Versorgungszentrum wie es alle kennen, soll es gerade nicht werden. „Unser Weg wird steinig werden. Das wissen wir“, sagt Stefan Sternberg beim heutigen Gespräch im Rathaus. Unter drei Männern läuft es ab: Der Bürgermeister persönlich steckt mit Thomas Rupp, dem Geschäftsführer der Helios Kliniken Schwerin, und dem Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) die Köpfe zusammen.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt.