Muchow : Dokumentarfilm in Konsumstuv

26. Februar 2019, 08:58 Uhr

Der Kino-Dokumentarfilm „End of Landschaft. Wie Deutschland das Gesicht verliert“ wird am morgigen Mittwoch in der Konsumstuv in Muchow gezeigt. Beginn 19 Uhr. In dem Film des freien Filmautors und Journalisten Jörg Rehmann geht es um die Erfahrungen, die eine Region gemacht hat, in der viele Windenergieanlagen aufgestellt werden. Bei Muchow will der Regionale Planungsverband ein Windeignungsgebiet ausweisen. Derzeit läuft in diesem Verfahren die zweite Öffentlichkeitsbeteiligung.