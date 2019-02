Klein Krams : Die Supertussis kommen

Rena Schwarz und andere Weibsbilder treten am Sonnabend in der Kramserei auf

von svz.de

06. Februar 2019, 09:13 Uhr

Männer müssen am Wochenende sehr tapfer sein, denn die Supertussis sind am Start. Am Sonnabend, 9. Februar, kommen sie in die Kramserei nach Klein Krams.

Bei den Supertussis handelt es sich um Weibsbilder, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie haben sich in den letzten Programmen von Rena Schwarz kennengelernt und zu sich gesagt: „Ladies, wir sollten mal was zusammen machen.“

Genüsslich schonungslos zeigt jede von ihnen einen weiblich-dynamischen Blick in ihr Leben und packt über das Thema aus, das ihr am Wichtigsten ist. Ob nun die Tupperberaterin, die Fitnesstrainerin oder die Politikerin, beim genauen Zuhören strotzt es nur so vor Hintersinn und schwarzem Humor. Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind Kampfhunde, Mutterglück und andere Katastrophen.

Die Supertussis sind eine Collage von und mit Rena Schwarz, charmant-fieses Typenkabarett in allen Farben, Formen und Schattierungen. „Männlein und Weiblein kommen voll auf ihre Kosten und stellen bei dieser Gelegenheit fest: Was ich zuhause habe, ist einfach wundervoll“, erklärt Susanne Kramer, Initiatorin der Kramserei.

Die „Supertussis“ sind am Sonnabend, 9. Februar, ab 19.30 Uhr in der Kramserei zu erleben. Karten gibt es unter Telefon 038754 / 229860 sowie in der Ludwigslust-, Hagenow- und Dömitz-Stadtinformation. Außerdem sind Karten an der Abendkasse erhältlich.