Dömitz : Cover und eigene Interpretation

09. August 2019, 05:18 Uhr

Zum Open-Air-Konzert auf der Festung Dömitz wird am Sonnabend, dem 24. August, die „Simon & Garfunkel Revival Band“ erwartet. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Musiker schaffen den Seiltanz aus vollendetem Cover und eigener Interpretation sehr authentisch, heißt es in der Ankündigung vom Konzertveranstalter „Paulis – Das Veranstaltungsbüro“. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.