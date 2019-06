Grebs/Malliss : Conower siegt beim Preisskat

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Waldemar Techam ist Sieger des letzten öffentlichen Preisskats in Grebs. Der Conower gewann mit 2462 Punkten vor Bernhard Moll (2109), Harro Meier (1790), Petra Koriandt (1753), Ingo Thoms (1519) sowie Jeanette Ressel mit 1401 Punkten. Am morgigen Freitag findet der nächste öffentliche Preisskat um 19 Uhr in der Grebser Gaststätte statt sowie am Sonntag um 15 Uhr in der Sportlerklause in Malliß.