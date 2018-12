Ludwigslust : Club wählt Vorsitzenden

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:46 Uhr

Bei der Weihnachtsfeier des Skatclubs „Kreuz Bube“ wurde zunächst von allen anwesenden Clubmitgliedern der neue Vorsitzende des Clubs gewählt. Mit überwältigender Mehrheit nahm Heinz Joachim Hintze die Wahl an. Anschließend wurden die Besten der Clubmeisterschaft geehrt. Clubmeister wurde Ralf Langner vor Roberto Voß und Ingo Jopp. Auch beim Wildschweinessen mit Rotkohl und Brot ließen sich die Mitglieder nicht lange bitten, bis es dann bei einer kleinen Skatrunde (36 Spiele) zum Abschluss kam. Sieger dieser Runde wurde Albrecht Dahms mit 1582 Punkten vor Roberto Voß (1326), Ralf Langner (1290), Sven Gäde (1256) und Siegfried Wicht (1179). Alle Mitglieder lobten diese Veranstaltung und gingen zufrieden mit einem Preis nach Hause. Der Vorstand des Skatclubs „Kreuz Bube“ wünscht allen Skatspielern der Region einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Die nächsten Skatabende stehen bereits fest: Am 11. Januar findet ein Preisskat und Donnerstag, 17. Januar, der erste Durchgang der Clubmeisterschaft statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 18.30 Uhr in Dieters Gaststätte in Groß Laasch.