Spontanbewerbung in Dömitz : Casting für Komparsen findet heute statt

Für eine Filmproduktion werden in Dömitz heute Komparsen gesucht.

von Dénise Schulze

05. November 2018, 10:06 Uhr

Am heutigen Montag findet in Dömitz das Komparsen-Casting für eine ARD-Komödie statt, die ab Mitte November in der Festungsstadt gedreht wird. Gecastet wird in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im Seniorenclub, Slüterplatz 6. Gesucht werden Komparsen, die in der Zeit vom 13. bis zum 20. November Kunden oder Kaufhausmitarbeiter spielen können. Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein und halbtags beziehungsweise ganztags Zeit für die Dreharbeiten haben.

Die Komödie trägt den Arbeitstitel „Schon wieder für immer“ und handelt von Jakob, der seine erste große Liebe Marie wiedertrifft und sie unbedingt zurückerobern möchte. Doch dabei steht ihm seine chaotische Art oft im Weg.

