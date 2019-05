Ludwigslust : Buntes Konzert in der Stiftskirche

von svz.de

31. Mai 2019, 07:49 Uhr

Seit Jahren treffen sich Musikfreunde aus verschiedenen Gegenden Deutschlands während der Himmelfahrtstage im Kirchlichen Bildungshaus. Die rund 20 kleinen und großen Musikerinnen und Musiker singen, musizieren, probieren und üben. Am Ende gibt es ein buntes und abwechslungsreiches Konzert – diesmal am Sonnabend, dem 1. Juni, in der Stiftskirche. Es beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.