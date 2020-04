Ludwigslust : Bunte Osterbeutel für Tafel-Kunden

45 Lebensmitteltüten wurden durch Spendenaktion in Ludwigslust überreicht

von Dénise Schulze

09. April 2020, 05:00 Uhr

Prall gefüllte Beutel mit Lebensmitteln und dazu ein Osterkörbchen mit Schokolade – für die Kunden der Ludwigsluster Tafel gab es am gestrigen Mittwoch gleich zwei Überraschungen. Nicht nur hatte die Ausgabestelle in der Seminarstraße das erste Mal seit drei Wochen wieder geöffnet. Noch dazu gab es Osterbeutel, die von Ludwigslustern gespendet wurden. Mit der Aktion „Ostertafel“ hatten der Ökumenische Helferkreis und die Junge Gemeinde zu Spenden aufgerufen. Insgesamt 45 Beutel konnten für die Bedürftigen gepackt werden, das restliche Geld wird an die Tafel überwiesen.

Innerhalb weniger Minuten ist die Hälfte der Osterbeutel verteilt. „Das ging jetzt echt schnell. Und die Leute haben sich so gefreut“, erklärt Pastorin Katharina Lotz, die beim Austeilen geholfen hat. In den vergangenen Tagen hatten die Helfer der Jungen Gemeinde eingekauft und die Beutel gepackt. Ludwigsluster Supermärkte hatten Beutel und Lebensmittel gespendet, von den Grabower Süßwaren gab es Süßigkeiten und Familie Wendt aus Grabow hat Osterkörbchen gebastelt. „Ein echtes Zeichen der Nächstenliebe“, so die Pastorin.

„Besser geht’s nicht“, sagt Tafel-Chef Peter Grosch. Für ihn sei diese Welle der Hilfsbereitschaft die richtige Antwort auf Corona. „Quasi über Nacht mussten die Tafeln schließen, das hat die Ärmsten der Ärmsten getroffen. Zum Glück können wir jetzt wieder normal öffnen, da die Märkte wieder Waren für uns haben.“ Über 3000 Euro sind bei der Aktion „Ostertafel“ zusammen gekommen. „Denn Hilfe und Freundlichkeit sind trotz Corona nicht abgesagt“, so Katharina Lotz. Das restliche Geld will die Ludwigsluster Tafel für Miete und die Fahrzeuge nutzen.