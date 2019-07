von svz.de

08. Juli 2019, 11:34 Uhr

Die Ernennung der Bürgermeisterin zur Ehrenbeamtin sowie die Verpflichtung auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten findet am Dienstag, 9. Juli, von 19 Uhr an im Dorfgemeinschaftshaus in Bresegard bei Eldena statt. Die konstituierende Sitzung ist öffentlich.