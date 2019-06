Grabow : Brücken werden instandgesetzt

von svz.de

12. Juni 2019, 09:52 Uhr

Ab kommender Woche, vom 17. Juni an, müssen sich Autofahrer in der Grabower Region auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an Brücken und Durchlässen in der Stadt und in den Ortsteilen. Betroffen sind der Durchlass in Wanzlitz mit halbseitiger Sperrung, der Durchlass Wiesengrund in Grabow – aller Voraussicht nach mit vierstündiger Vollsperrung. Auch die Brücke über die Alte Elde bei Fresenbrügge wird instandgesetzt. Dort wird es auch zur Vollsperrung kommen – allerdings für zirka vier Wochen, teilt Grabows Bauamtsleiter Peter Neumann mit. Autofahrer werden gebeten, auf Ausschilderungen zu achten.