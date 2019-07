Kolbow : Brandgutachter noch nicht im Einsatz

von Andreas Münchow

26. Juli 2019, 05:00 Uhr

Nach dem Stallbrand, bei dem am Montag 2500 Schweine starben, sollte am gestrigen Donnerstag ein Brandgutachter zum Einsatz kommen.

Daraus wurde allerdings zunächst nichts. „Der Gutachter war vor Ort, konnte aber seine Arbeit noch nicht aufnehmen“, sagte am Donnerstag Sprecher Klaus Wiechmann von der zuständigen Polizeiinspektion Ludwigslust. Die Brandstelle sei derzeit noch nicht so weit beräumt, dass der Gutachter seine Untersuchungen auch durchführen könne.

Polizeisprecher Klaus Wiechmann weiter: „Die Aufräumarbeiten sollen aber noch in dieser Woche abgeschlossen sein, so dass der Brandgutachter Anfang kommender Woche seine Tätigkeit aufnehmen kann.“

Das Feuer war am Montagmorgen um 6.40 Uhr gemeldet worden. Von den 6000 Tieren im Stall konnten 3500 gerettet werden. Zwei Personen waren verletzt worden.

Die Tierschutzorganisation PETA teilte am Donnerstag mit, dass sie bei der Staatsanwaltschaft Schwerin Strafanzeige „gegen die Verantwortlichen“ erstattet habe. „Aufgrund mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen wurde möglicherweise billigend in Kauf genommen, dass die Schweine qualvoll ersticken oder bei vollem Bewusstsein verbrennen“, heißt es von PETA unter anderem. Man danke den eingesetzten Feuerwehrleuten sowie allen Helfern, die sich für die Rettung der Tiere eingesetzt haben, heißt es in der Mitteilung.