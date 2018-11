Ludwigslust : Börsengang für Modelleisenbahner

Morgen können Hobby-Eisenbahner ihre Sammlung erweitern.

von svz.de

23. November 2018, 08:12 Uhr

Die jährliche Modellbahnbörse des Karow-Lübzer Modellbahnclubs findet am morgigen Sonnabend, dem 24. November, im Parchimer Haus der Jugend, Dragonerstraße 1, von 10 bis 13 Uhr statt.

Wer noch auf der Suche nach Rollmaterial und geeignetem Zubehör ist, sollte sich hier umsehen. Von privat werden neuwertige und gebrauchte Artikel rund um die Modelleisenbahn angeboten.

Zwei Ausstellungen wird der Verein in diesem Jahr noch bestreiten. Im Rahmenprogramm des Lohmener Weihnachtsmarkts am 1. Dezember wird diesmal die H0-Klubanlage mit dem Zusatzteil „Stadt“ gezeigt.

Kurz vor Silvester, am 29. und 30. Dezember, findet eine große Modellbahnausstellung in Plau am See statt. In der Turnhalle der Klüschenbergschule werden die beiden „riesigen“ Klubanlagen in H0 und TT zu sehen sein. Weiterhin werden verschiedene Heimanlagen ausgestellt.

Weitere Informationen über den Verein finden Interessierte unter www.modellbahnclub-karow.de.