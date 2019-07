Ludwigslust : Bläserquintett in Stadtkirche

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Musique à Vent“, so der Titel des Ludwigsluster Schlosskonzerts am 17. August um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Es spielt das Hamburger Bläserquintett. Der böhmische Flötist Anton Reicha gilt als „Vater der Bläserquintetts“ mit Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Er schuf zahlreiche höchst virtuose Stücke dieser Gattung. Eines davon steht am Anfang des Abends. Es folgen Werke von Pierre-Max Dubois, Jacques Ibert, ebenso ein bearbeitetes Werk Beethovens und zum Abschluss das Quintett des Flötisten Paul Taffanel.

Reservierungen und weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 03874 / 57 19 12.