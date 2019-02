Dömitz : „Bettmän“ kommt nach Dömitz

von svz.de

26. Februar 2019, 08:48 Uhr

Die Initiative LuK macht wieder KinderTheater in Dömitz: Am Sonntag, dem 10. März, um 15 Uhr wird dazu in den Ratssaal des alten Rathauses in Dömitz eingeladen.

„Bettmän kann nicht schlafen“ nach dem gleichnamigen Buch von Hartmut El Kurdi wird gespielt vom allerhand Theater aus Herrenhof.

Tagsüber ist Sascha ein ganz normaler Junge, mal Rennfahrer, mal Fußballweltmeister, mal Bergsteiger oder Kekstester. Aber abends kann er oft nicht einschlafen. Wegen allem Schönen und Doofen, Netten und Hässlichen, was so passiert. Dann ist er …Bettmän, der ausgeschlafenste Superheld aller Zeiten. Und Bettmän weiß genau: Das Einzige, was gegen Nicht-Einschlafen-Können hilft, ist, noch schnell eine Heldentat zu begehen. Wenn jemand Hilfe braucht – keine Angst!

Bettmän fliegt sofort los… Eine wunderbare Geschichte über die Macht der Fantasie, heißt es in der Ankündigung.