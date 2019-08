Ludwigslust : Beratung für Existenzgründer in Ludwigslust

von Andreas Münchow

Zum Thema Existenzgründung und

-sicherung findet am 21. August bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg eine Beratung statt. Ab 8 Uhr sind Sprechzeiten in der Lindenstraße 30 in Ludwigslust möglich. Alle Interessenten können dieses Angebot kostenlos nutzen. Allerdings bittet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft um vorherige telefonische Anmeldung unter 03874/6204412.