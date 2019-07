Neustadt-Glewe : Beachvolleyball am Neustädter See

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

In der Beach-Arena am Neustädter See fliegt vom 17. bis 18. August zum fünften Mal der Ball. Mehr als 60 Mannschaften treten in über 100 Wettkämpfen und drei verschiedenen Wettbewerben beim 5. Beachvolleyball-Cup am Neustädter See gegeneinander an. Laut Veranstalter sind wieder Anfänger-, Sport- und Profiteams dabei. Die Anfänger- und Sportmannschaften bestehen jeweils aus vier Teilnehmern mit mindestens einer Frau. Die Profis spielen in Zweiermannschaften gegeneinander. Das Sport- und Profiturnier wird erneut auf zwei Tage aufgeteilt, damit alle Mannschaften tolle Vor- und Finalrunden spielen können. Die Spiele beim Anfängerturnier werden komplett am Sonnabend ausgetragen.