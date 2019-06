Ludwigsluster Rathaus : Bauhaus in der Ausstellung

von svz.de

20. Juni 2019, 12:50 Uhr

Vor 100 Jahren wurde das Bauhaus als Kunstschule gegründet. Was interessiert uns heute noch an seinen Ideen? Und wie übersetzen wir heute diese experimentellen Denkansätze? Die Ausstellung „100 Jahre Bauhaus: Experiment mit Strahlkraft“, die in der kommenden Woche im Ludwigsluster Rathaus eröffnet wird, wirft einführend einen Blick auf die Wurzeln des Bauhauses.

Den Ausstellungsmachern geht es um einen Perspektivwechsel. Um die Verbreitung der Ideen und pädagogischen Konzepte sowie die Beantwortung der Frage, wie diese Ideen bis heute von unterschiedlichsten Disziplinen aufgegriffen und umgesetzt werden. Die Ausstellung „100 Jahre Bauhaus: Experiment mit Strahlkraft“ ist vom 24. Juni bis zum 26. Juli im Lichthof des Rathauses zu sehen. Die Vernissage findet am 25. Juni um 18 Uhr im Lichthof des Rathauses statt.