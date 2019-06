Ludwigslust : Backen im Zebef mit der Familie

von svz.de

12. Juni 2019, 09:53 Uhr

Noch einmal vor den Sommerferien wird es im Mehrgenerationenhaus Zebef einen Familienbacktag geben. Grund: Den Teilnehmern des letzten Backtages hat es sehr gut gefallen. Am kommenden Freitag, 14. Juni, lädt das Zebef-Team wieder um 15.30 Uhr zum Werkeln in die Küche ein. Passend zur Jahreszeit stehen Erdbeertörtchen auf dem Programm. Eltern und Großeltern mit ihren (Enkel-)Kindern, die Lust auf gemeinsames Tun in der Küche haben, sind herzlich eingeladen. Die Zutaten werden gestellt, um die Einkaufsmengen planen zu können, bittet das Zebef-Team um Anmeldung unter der Telefon 03874 / 571800.