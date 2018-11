Ludwigslust : Bachs Weihnachtsoratorium erklingt in der Stadtkirche

von svz.de

26. November 2018, 08:53 Uhr

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingt am 1. Dezember um 15.30 Uhr in der Stadtkirche Ludwigslust. Die Kantorei an der Stadtkirche und die Kantorei St. Georgen Parchim präsentieren das Werk gemeinsam mit den Solisten Heike Hardt aus Frankfurt / Oder, Dörthe Haring aus Berlin, Hannes Böhm aus Ludwigslust und Joachim Holzhey aus Leipzig sowie den Mecklenburger Kammersolisten Rostock, die Leitung hat Annegret Böhm. Tickets gibt es in der Touristeninformation und im Büro der Stadtkirchengemeinde Ludwigslust.

Im Anschluss an das Konzert werden Besucher die Möglichkeit haben, bei einem Basar des Fördervereins Kindergarten Alexandrinenstift schöne Dinge für die Advents- und Weihnachtszeit zu erwerben.