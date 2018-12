Blievenstorf : Autofahrer stirbt bei Unfall

von Onlineredaktion SVZ

16. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Die Frontscheibe ist gesprungen, die Vorderfront des Wagens zertrümmert: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Blievenstorf und Muchow. Wie die Polizei informiert, war der aus der Region stammende 39-jähriger Fahrer mit seinem Auto am Sonnabend gegen 18.40 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen geriet in einen Graben und wurde etwa zwei Meter hoch an einen Baum geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralles riss die Krone des Baumes ab, ein zweiter wurde entwurzelt. Ersthelfer fanden den bereits leblosen Fahrzeugführer rund 22 Meter neben dem Fahrzeug in einem Graben. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unglücksursache war zunächst unklar.