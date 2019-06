Stadtkirchengemeinde Ludwigslust : Ausflug nach Heiligengrabe

von Onlineredaktion pett

05. Juni 2019, 08:11 Uhr

Der diesjährige Ausflug der Stadtkirchengemeinde Ludwigslust, zu dem Gemeindeglieder und Gäste herzlich eingeladen sind, führt die Ludwigsluster am 12. Juni in das benachbarte Bundesland Brandenburg. Dort werden sie zunächst das uralte und beeindruckende Kloster Heiligengrabe besuchen. Dann geht es weiter nach Düpow, wo die Teilnehmer in einem gemütlichen Dorfgasthof das Mittagessen einnehmen werden. Anschließend fahren alle nach Stölln, wo der Flugpionier

Otto Lilienthal seine ersten Flugversuche unternommen hat und in das entsprechende Museum,

dort kann – wer möchte – auch in einer „IL 62“ Platz nehmen kann. In der Nähe lassen sich die Ludwigsluster Reisenden noch

Kaffee und Kuchen schmecken, bevor sich alle dann die Rückfahrt nach Ludwigslust begeben.

Die Kosten für den Tagesausflug betragen 40 Euro,

Anmeldungen nimmt Ramona Blumberg im Gemeindebüro unter Telefon 21968 entgegen.