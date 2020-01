Ludwigslust : Aus Kanal gerettet

Mann muss von Feuerwehr gerettet werden

02. Januar 2020, 12:00 Uhr

Ungewöhnlicher Einsatz am Silvestertag. Gegen 17 Uhr war ein 48-jähriger Mann in den Kanal an der Bahnhofstraße gestürzt und hatte es nicht aus eigener Kraft wieder ans Ufer geschafft. Eine Passantin hörte seine Hilferufe und alarmierte die Retter. Ludwigsluster Feuerwehrleute und Polizeibeamte holten den Verunglückten aus dem Wasser und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, ins Krankenhaus.